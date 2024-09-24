Специалист рассказал об условиях возникновения новой пандемии

Новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма, а не развития субтипов вируса и их изменений. Об этом сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Для того, чтобы появилась пандемия коронавируса, нужен новый штамм. Пока мы говорим только о субтипах COVID-19: линии омикрона, подлинии FLiRT, как его еще называют, а что касается XEC - это производная [от предыдущих вариантов], которые циркулировали у нас совсем недавно и сейчас продолжают циркулировать", - сказал он на брифинге в Москве.

По его словам, субтип XEC официально реагирует на те вакцины, которые применялись до этого, но в большей степени обходит иммунную систему, то есть он более легко заражает организм человека.

Онищенко добавил, что масочный режим при болезни все еще является актуальной мерой, как и вакцинация.