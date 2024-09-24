Терапевт, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Светлана Каневская рассказала, что правильно подобранный рацион играет одну из решающих ролей в профилактике сердечных болезней и поддержании здоровья у тех, кто уже имеет соответствующие диагнозы. В комментарии для «Ленты.ру» врач посоветовала россиянам с подобными проблемами со здоровьем отказаться от некоторых популярных продуктов.

В первую очередь Каневская напомнила, что людям с заболеваниями сердца вредны соль, сахар и трансжиры. Из-за них повышается давление, развивается диабет, ожирение, атеросклероз, существенно повышающие риск инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и летального исхода.

Также, по словам врача, важно минимизировать в меню обработанное мясо, очищенные и обработанные зерна и углеводы, сладкие газировки и соки, мороженое и чипсы. «Обработанное мясо — хот-доги, бекон, колбаса, сосиски, салями и другие мясные деликатесы — содержит консерванты. Худшие для сердца виды мяса — те, которые обработаны с высоким содержанием соли и других нитратов. Их надо полностью исключить из рациона», — заявила Каневская.

Печенье, торты и кексы должны быть редким угощением, продолжила Каневская. Эти десерты содержат много добавленного сахара, что провоцирует набор веса. Также они повышают уровень триглицеридов в крови, что вредит сердцу.

Нужно помнить и про вред сладкой газировки, так как в одной небольшой банке содержится 10 ложек сахара. Свежевыжатые соки содержат большое количество фруктозы, что способно вызвать неалкогольную жировую болезнь печени, развитие атеросклероза и сахарного диабета II типа Светлана Каневская терапевт, гастроэнтеролог

Мороженое тоже вредный для здоровья продукт, добавила собеседница «Ленты.ру». Этот десерт слишком сладкий и жирный, поэтому его частое употребление вредно для сердца.

В заключение врач рекомендовала россиянам забыть про картофельные чипсы, так как они не только переполнены насыщенными жирами, но и покрыты солью, что вызывает задержку жидкости в организме, повышение артериального давления и, как следствие, развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Светлана Каневская предупредила о специфической опасности ожирения для мужского здоровья. По ее словам, лишний вес у мужчин может менять гормональный фон.