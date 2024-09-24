Как определить, насколько эффективно лечение мигрени

Эффективность лечения мигрени можно определить по снижению количества дней с болью, поделилась с РИАМО врач-невролог, алголог Анна Терехова. По ее словам, неправильная терапия или ее отсутствие может ухудшить состояние человека.

Определить эффективность лечения можно по тому, на сколько снизилось количество дней с болью: если их стало в два раза меньше, чем до лечения, то можно говорить о том, что прописанная терапия эффективна, — отметила врач.

Она добавила, что чаще всего курс лечения заболевания продолжается примерно три месяца, но при хронической мигрени может продлиться почти на год.

Пациентам нужно вести так называемый дневник боли, чтобы следить за своим состоянием. Эта мера помогает мониторить частоту, интенсивность и длительность приступов мигрени. Благодаря этому врач сможет назначить более действенную терапию заболевания, указала эксперт.

Для успешного лечения мигрени нужно серьезное отношение к здоровью. Важно не терпеть боль и не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалисту, подытожила Терехова.

Ранее эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что головные боли, седина, бессонница могут возникать из-за дефицита железа в организме. Она порекомендовала не игнорировать проблему, потому что это состояние приводит к заметному ухудшению качества жизни.