Онколог: рак груди отличается медленным ростом

По словам онколога Магомеда Сулиманова, рак груди отличается медленным ростом. Патологические изменения в молочной железе могут начаться за 10 лет до постановки диагноза.

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Поэтому при обнаружении ранних признаков рака пациенты имеют все шансы полностью излечиться от болезни.

В разговоре с «Газетой.Ru» врач рассказал, что легче всего выявить узловой рак груди. Патологию, связанную с образованием узлов размером от 1 до 5 см и более, можно обнаружить при проведении УЗИ.

Особенность диффузного рака в том, что злокачественные новообразования могут разрастаться по всей площади железы, поэтому у них нет четких границ. Это затрудняет выявление болезни.

Самый редкий вид рака груди - панцирный. Однако распознать его проще, так как при панцирном раке груди кожа вокруг соска сморщивается и покрывается плотной коркой, напоминающей панцирь. Сама молочная железа уменьшается в размерах и уплотняется.

«Метастазы при панцирном раке поражают, прежде всего, лимфатические узлы», — рассказал Сулиманов.

При этом врач подчеркнул, если женщина заподозрила у себя эти симптомы, это может свидетельствовать о запущенном онкологическом заболевании.

Поэтому врач настаивает, если при пальпации в молочной железе прощупываются плотные болезненные образования, кожа вокруг сосков сморщивается и стягивается, появляются множественные изъязвления на коже, отмечается покраснение, наблюдаются водянистые выделения – все это повод для похода к врачу.

Для профилактики рака груди врач посоветовал проводить самоосмотр, проходить УЗИ-исследование, МРТ или маммографияю.