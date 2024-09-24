Действительно ли суставы могут реагировать на погоду

Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснил, может ли существовать связь между ломотой в суставах и погодными изменениями. Когда суставы начинают неприятно тянуть и появляется ноющее ощущение, то многие списывают это на приближающееся похолодание. Однако, по словам эксперта, дело может быть в пониженном атмосферном давлении.

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«Суставы - это сложные биомеханические элементы опорно-двигательного аппарата, позволяющие организму оставаться подвижным. Для их правильной работы нужно достаточно синовиальной жидкости - вырабатываемой организмом смазки для защиты от износа и трения. Влиять на ее количество могут болезни и старые травмы. Люди не всегда сразу обращаются к врачу при травмировании, начальных симптомах артрита, артроза или остеохондроза. Смазка вырабатывается недостаточно, появляется болезненность костей, в итоге суставы реагируют на скачки атмосферного давления», - отметил травматолог Игнатов.

Он также подчеркнул, что отсутствие достаточного количества синовиальной жидкости провоцирует стирание хрящей и повреждение суставной капсулы. Поэтому при перепадах атмосферного давления происходит «передача» болевого сигнала через сосуды тела к поврежденному суставу. Конечно, не всегда подобные симптомы вызваны только этой причиной. Проблема может быть в заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.