Стало известно о закономерности распространения нового подварианта COVID-19

Распространение подварианта коронавируса XEC является ожидаемой закономерностью и типичной острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Опасность заболевания определена отклонениями в состоянии здоровья, а не особенностями природы вируса, сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, заместитель декана педиатрического факультета, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил о новом подварианте SARS-CoV-2, созданного в результате рекомбинации двух ранее известных омикронов: FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Уточнялось, что несмотря на его быстрое распространение, симптоматика не изменилась.

"Распространение нового подварианта коронавируса определяется ожидаемой закономерностью: типичная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Опасность текущего инфекционного заболевания определяется больше не особенностями вируса, а наличествующими отклонениями в состоянии здоровья, включая хронические заболевания, такие как гипертония, диабет, астма, ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких], кардиомиопатия, ожирение", - сказал он.

Эксперт уточнил, что симптомы не поменялись, ими по-прежнему являются лихорадка, слабость, боли в мышцах, насморк и кашель, в индивидуальных случаях болезнь может привести к осложнениям со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

"Особенность любых респираторных инфекций - они "поднимают голову" в процессе активного контакта людей в процессе общения, восстановления учебных, рабочих коллективов - именно с этим связан, как правило, подъем заболеваемости в осенний период времени, COVID-19 в данном случае не исключение", - заключил Коновалов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что заболеваемость ковидом увеличилась на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом был отмечен практически на 50%.