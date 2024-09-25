Инфаркт миокарда – опасное состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Однако случается, что сердечная катастрофа остается незамеченным, поскольку маскируется под другие забоелвания, не связанные с сердцем, рассказал кардиолог Мехман Магомедов.

По словам кардиолога Мехмена Магомедова, инфаркт миокарда может маскироваться под другие болезни.

Так, согласно исследованию НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе показало, что более чем в 33,1% сердечно-сосудистые катастрофы, закончившиеся летальным исходом, протекали под разными «масками».

Согласно статистике, часто пациент с инфарктом жалуется не на боль в области сердца, а на боли в ЖКТ. При этом состояние сопровождается сильной потливостью, сниженным артериальным давлением, одышкой, чувством страха и даже икотой, тошнотой, рвотой и вздутием живота.

В разговоре с «КП» Магомедов объяснил, что эти симптомы указывают на нижнюю локализацию инфаркта миокарда.

Также отмечены случаи «астматического» инфаркта, сопровождающегося учащенным сердцебиением, чувством нехватки воздуха и сильным кашлем, потоотделением, снижением давления.

При этом явных болей у пациента, как правило, нет.

Цереброваскулярный инфаркт отличается головокружением и головными болями, нарушениями зрения, слуха и речи, неконтролируемым двигательным перевозбуждением или напротив параличом и снижением чувствительности конечностей.

Самым опасным инфарктом Магомедов назвал «немой» инфаркт. Чаще всего он встречается у пациентов с диабетом. При этом никаких явных симптомов при небольшом повреждении сердечной мышцы не имеет. Заметить его можно только при крупном поражении.

Ранее были названы симптомы, которые указывают на инфаркт. Также специалисты рассказали, как избежать инфаркта и инсульта.