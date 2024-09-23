Минздрав: большинству больных гепатитом С больше 40 лет

Возраст большинства пациентов с гепатитом С в РФ старше 40 лет, что увеличивает риски неблагоприятных исходов, так как в этом возрасте заболевания прогрессируют быстрее. Диспансеризация поможет выявлять и оказывать эффективную помощь больным, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям профессор Владимир Чуланов на пресс-конференции, посвященной расширению программы диспансеризации взрослого населения "Знать, чтобы лечить".

"Абсолютное большинство пациентов, которые в 2023 году были выявлены с хроническим гепатитом С, это пациенты старше 40 лет. Это говорит о том, что у нас с вами довольно высокие риски нарастания [числа] пациентов с неблагоприятными исходами, поскольку после 40 лет заболевания прогрессируют быстрее. Поэтому здорово, что у нас с вами сегодня появилась возможность их выявить и оперативно включить в систему оказания помощи. Мне кажется, это очень своевременная и важная мера, и то, что система диспансеризации позволяет нам совместно с терапевтами, с врачами общей практики работать рука об руку для того, чтобы эффективно выявлять этих пациентов и включать их в нашу систему оказания помощи", - сказал он.

Чуланов добавил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 30% пациентов, проживающих на территории европейского региона, на сегодня потенциально могут быть инфицированы гепатитом С.

По его словам, Россия входит в пятерку стран, в которых сделаны наибольшие достижения с точки зрения борьбы с хроническими вирусными гепатитами, в том числе с гепатитом С.

"Это действительно так, у нас есть клинические рекомендации. Главное, у нас стала доступность лечения гораздо выше", - отметил эксперт.

Чуланов пояснил, что скрининг является важной составляющей в выявлении заболеваний. Радикально гепатит С возможно вылечить за два-три месяца.

С 30 августа 2024 года, по приказу Министерства здравоохранения РФ, анализ на антитела к гепатиту С включен в диспансеризацию граждан старше 25 лет.