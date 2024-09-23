Точки вокруг глаз назвали симптомом высокого холестерина

Ксантомы в виде точек вокруг глаз назвали симптомом высокого холестерина
Бытует мнение, что распознать высокий уровень холестерина можно только по анализу крови. На самом деле есть симптом, который, как минимум, должен стать причиной похода к врачу.
Как рассказали «Российской газете» эксперты, речь о ксантомах. Это жировые отложения в виде точек, появляющиеся вокруг глаз, на локтях, коленях и стопах.
«Ксанотомы чаще всего вызваны высоким уровнем холестерина и триглицеридов», - приводит слова специалистов издание.
Избавиться от них можно хирургическим путем или лазерным лечением. Однако высокий уровень холестерина будет повышать риск рецидива.
Поэтому профилактикой появления ксантом врачи считают правильное питание и поддержание нормального уровня холестерина в крови.
Также врачи рассказали, что усталость, одышка при нагрузках, боли в груди и онемение конечностей – это также признак высокого холестерина.
Если не привести его уровень в норму, высок риск развития жировой болезни печени, отмечают специалисты.
Болезнь Альцгеймера также может быть спровоцирована высоким уровнем холестерина в крови.
Ранее сообщалось, что баланс холестерина и его фракций в крови нарушается под воздействием вредных привычек, неправильного питания, гиподинамии. Эксперты подчеркивают, чтобы нормализовать уровень холестерина в крови можно корректировкой образа жизни.
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