Врач дал советы, как оказать первую помощь при инфаркте миокарда

Как оказать первую помощь при инфаркте миокарда? Пошаговые советы врача
Кардиолог Васильев: при инфаркте человека нужно уложить в удобное положение. Весь список рекомендаций специалиста нужно использовать после вызова скорой. Они помогут облегчить состояние больного в ожидании медиков и предотвратить дальнейшее развитие инфаркта. Подробнее «Секрету фирмы» рассказал к. м. н., врач-кардиолог Сергей Васильев.
Чем опасен инфаркт миокарда
Инфаркт — одно из самых распространённых и опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ежегодно оно уносит жизни миллионов людей.
Статистика
За последние десятилетия количество смертей от инфаркта заметно возросло.
- 2 млн человек умерло в результате него в 2000 году.
- 10 млн перенёсших его скончались в 2020-м.
Прогнозы ещё печальнее: согласно им, к 2023 году может быть 25 млн случаев в год, рассказал главный врач медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Сергей Васильев.
«Инфаркт миокарда — это не внезапное событие, а результат продолжительного процесса, включающего несколько этапов», — отметил врач.
Наиболее важные факторы риска развития инфаркта:
- артериальная гипертония;
- высокий уровень холестерина в крови;
- курение.
Риск можно снизить, убрав хотя бы один из этих факторов.
В противном случае в сосудах начнут откладываться атеросклеротические бляшки. Со временем они перекроют кровоток, а это уже приведёт к ишемии и поражению сердечной мышцы, предупредил собеседник «Секрета фирмы».
«Очень важно вовремя распознать первые признаки инфаркта миокарда и незамедлительно обратиться за помощью», — сказал он.
Основные признаки инфаркта:
- сильная боль за грудиной (стенокардия);
- резкая слабость;
- падение артериального давления;
- одышка;
- нарушение ритма сердца.
При их появлении нужно срочно вызвать скорую помощь.
Что можно сделать до прибытия медиков
- Уложите человека в удобное положение. Покой помогает снизить потребление кислорода сердцем.
- Успокойте его. Это важно, так как стресс усиливает ишемию (снижение кровоснабжения).
- Обеспечьте приток свежего воздуха. Стоит открыть окна, расстегнуть на больном стесняющую одежду.
- По возможности дайте ему разжевать таблетку аспирина. Она поможет улучшить кровоток и предотвратить тромбообразование, уточнил Васильев.