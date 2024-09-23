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Как оказать первую помощь при инфаркте миокарда? Пошаговые советы врача

Кардиолог Васильев: при инфаркте человека нужно уложить в удобное положение. Весь список рекомендаций специалиста нужно использовать после вызова скорой. Они помогут облегчить состояние больного в ожидании медиков и предотвратить дальнейшее развитие инфаркта. Подробнее «Секрету фирмы» рассказал к. м. н., врач-кардиолог Сергей Васильев.

Врач дал советы, как оказать первую помощь при инфаркте миокарда
© globallookpress.com

Чем опасен инфаркт миокарда

Инфаркт — одно из самых распространённых и опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ежегодно оно уносит жизни миллионов людей.

Статистика

За последние десятилетия количество смертей от инфаркта заметно возросло.

  • 2 млн человек умерло в результате него в 2000 году.
  • 10 млн перенёсших его скончались в 2020-м.

Прогнозы ещё печальнее: согласно им, к 2023 году может быть 25 млн случаев в год, рассказал главный врач медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Сергей Васильев.

«Инфаркт миокарда — это не внезапное событие, а результат продолжительного процесса, включающего несколько этапов», — отметил врач.

Наиболее важные факторы риска развития инфаркта:

  • артериальная гипертония;
  • высокий уровень холестерина в крови;
  • курение.

Риск можно снизить, убрав хотя бы один из этих факторов.

В противном случае в сосудах начнут откладываться атеросклеротические бляшки. Со временем они перекроют кровоток, а это уже приведёт к ишемии и поражению сердечной мышцы, предупредил собеседник «Секрета фирмы».

«Очень важно вовремя распознать первые признаки инфаркта миокарда и незамедлительно обратиться за помощью», — сказал он.

Основные признаки инфаркта:

  • сильная боль за грудиной (стенокардия);
  • резкая слабость;
  • падение артериального давления;
  • одышка;
  • нарушение ритма сердца.

При их появлении нужно срочно вызвать скорую помощь.

Что можно сделать до прибытия медиков

  • Уложите человека в удобное положение. Покой помогает снизить потребление кислорода сердцем.
  • Успокойте его. Это важно, так как стресс усиливает ишемию (снижение кровоснабжения).
  • Обеспечьте приток свежего воздуха. Стоит открыть окна, расстегнуть на больном стесняющую одежду.
  • По возможности дайте ему разжевать таблетку аспирина. Она поможет улучшить кровоток и предотвратить тромбообразование, уточнил Васильев.