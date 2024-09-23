Врач дал советы, как оказать первую помощь при инфаркте миокарда

Кардиолог Васильев: при инфаркте человека нужно уложить в удобное положение. Весь список рекомендаций специалиста нужно использовать после вызова скорой. Они помогут облегчить состояние больного в ожидании медиков и предотвратить дальнейшее развитие инфаркта. Подробнее «Секрету фирмы» рассказал к. м. н., врач-кардиолог Сергей Васильев.

Чем опасен инфаркт миокарда

Инфаркт — одно из самых распространённых и опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ежегодно оно уносит жизни миллионов людей.

Статистика

За последние десятилетия количество смертей от инфаркта заметно возросло.

2 млн человек умерло в результате него в 2000 году.

10 млн перенёсших его скончались в 2020-м.

Прогнозы ещё печальнее: согласно им, к 2023 году может быть 25 млн случаев в год, рассказал главный врач медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Сергей Васильев.

«Инфаркт миокарда — это не внезапное событие, а результат продолжительного процесса, включающего несколько этапов», — отметил врач.

Наиболее важные факторы риска развития инфаркта:

артериальная гипертония;

высокий уровень холестерина в крови;

курение.

Риск можно снизить, убрав хотя бы один из этих факторов.

В противном случае в сосудах начнут откладываться атеросклеротические бляшки. Со временем они перекроют кровоток, а это уже приведёт к ишемии и поражению сердечной мышцы, предупредил собеседник «Секрета фирмы».

«Очень важно вовремя распознать первые признаки инфаркта миокарда и незамедлительно обратиться за помощью», — сказал он.

Основные признаки инфаркта:

сильная боль за грудиной (стенокардия);

резкая слабость;

падение артериального давления;

одышка;

нарушение ритма сердца.

При их появлении нужно срочно вызвать скорую помощь.

Что можно сделать до прибытия медиков