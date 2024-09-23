В России ожидают внедрение двух новых вакцин в 2026-2027 годах

Вакцины от пневмококковой и менингококковой инфекций разрабатываются в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России, в планах внедрить их в 2026-2027 годах. Об этом сообщил заместитель главы агентства Илья Борисевич.

"Вакцина против пневмококковой инфекции [разрабатываемая ФМБА], в отличие от вакцины "Превенар 13", содержит три актуальных для территории Российской Федерации серотипа на основе эпидемиологического анализа, проведенных Институтом детских инфекций, и ожидается ее внедрение уже в 2026-2027 годах. Вакцина против менингококковой инфекции также отличается от тех препаратов, которые у нас сейчас в Российской Федерации производятся, так как она содержит, кроме четырех известных полисахаридов, рекомбинантный белок", - сказал он на парламентских слушаниях комитета по охране здоровья на тему "Лекарственная безопасность Российской Федерации".

Борисевич пояснил, что также проходит регистрацию в Минздраве фармпрепарат на основе радия, который будет применяться для лечения рака простаты.