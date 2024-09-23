Можно ли пить кофе перед сдачей анализов

Врачи рекомендуют отказываться от кофе и любых других напитков перед сдачей анализов крови в утренние часы, пишет издание «Доктор Питер» со ссылкой на слова врача-инфекциониста Веру Сережину. Если анализы запланированы на вторую половину дня, то чашку кофе можно выпить за три-четыре часа.

В целом пить кофе перед сдачей анализов, особенно если это утренние анализы, врачи не советуют. <…> Если же анализы запланированы на вторую половину дня, ситуация меняется. В таком случае действие утреннего кофе может быть частично нивелировано, особенно, если прошло достаточно времени — три-четыре часа, — добавила Сережина.

Специалист подчеркнула, что утром перед сдачей анализов разрешается выпить только небольшое количество воды без газа. Она делает кровь более жидкой и помогает лаборантам легче провести процедуру. Если человек сдает анализ мочи, то кофе не окажет прямого влияния на результат.

Ранее диетолог Елена Соломатина отмечала, что от кофе рекомендуется отказаться перед полетом. Напиток сгущает кровь, а при нарушенной ее циркуляции из-за длительного сидячего положения повышается риск образования тромбов. Если отказаться от кофе не получилось, то его следует запить водой.