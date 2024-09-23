Чистотел не поможет: дерматолог поделился, как бороться с бородавками

Бородавки — одно из самых распространённых заболеваний кожи. Избавиться от них можно двумя способами, рассказала «Клопс» врач-дерматолог Анна Сердюк.

Нередко причиной их появления становится вирус папилломы человека (ВПЧ). Инфекция передаётся через мелкие раны на коже от людей или животных, страдающих этим заболеванием.

«Привычка грызть ногти, частое пользование бритвенным станком и несоблюдение личной гигиены в саунах и спортзалах могут спровоцировать появление бородавок», — отметила специалист.

Доброкачественные новообразования чаще всего появляются на щеках, подбородке, голенях и кистях. Избавиться от неприятных бугорков на коже можно двумя способами:

удаление лазером;

приём препаратов, поднимающих иммунитет.

«Организму необходимо помочь в борьбе с вирусной инфекцией», — подчеркнула доктор.

А вот использовать чистотел в борьбе с бородавками, по словам дерматолога, лучше не стоит. Сок растения с вирусом не справится, а вот ожоги оставит.