Четыре способа предотвратить приступ мигрени

Хуже зубной боли может быть лишь головная. Но в наших силах снизить частоту и силу боли, изменив некоторые привычки. Терапевт Оксана Феценко подсказала нам несколько способов избежать неприятной мигрени в любом возрасте.

Следим за рационом

Известный факт — меню должно быть максимально разнообразным, только так наш организм будет получать все необходимые элементы. Наш эксперт рекомендует обратить внимание на следующие моменты, связанные с вашим рационом, если вы часто страдаете от головных болей:

Добавьте продукты с клетчаткой.

Включите в рацион зеленые овощи.

Не пропускайте приемы пищи.

Терапевт:

«Жесткие диеты часто провоцируют не только проблемы с ЖКТ, но и затяжные мигрени, старайтесь избегать полного отказа от определенных продуктов».

Упражнения для шеи

Один из самых эффективных способов профилактики мигрени — выполнение упражнений для шеи. Каждое утро начинайте с них. Встаем ровно, наклоняем голову к плечу, следим, чтобы второе плечо не поднималось. Держим голову в таком положении. Повторяем на другое плечо. Далее сводим лопатки, как будто пытаетесь удержать ими предмет. Повторяем сжимание лопаток семь раз. Данные упражнения отлично снимают зажимы с мышц шеи.

Не спим долго

Да, дни для отсыпа нам необходимы, но слишком долгий сон может привести к куда большим проблемам, чем вам может показаться. Оксана:

«Идеальное время для сна — 8 часов, больше — уже не так полезно для организма в целом».

Все дело в том, что вы сбиваете свой биоцикл, из-за чего страдают многие системы организма. Отсюда нередки и головные боли.

Пьем воду

Далеко не каждый житель города соблюдает водный режим. У кого-то нет времени, а кто-то просто не понимает важности употребления определенного количества чистой воды в день. Наш эксперт поясняет, что без воды происходит сокращение клеток в мозге, что и приводит к болям. Как вариант, вы можете добавлять в воду лимон или чередовать обычную воду с кокосовой, если не хочется пить одну лишь очищенную воду.