Врач рассказал, как отличить сезонную аллергию от простуды

Отличить сезонную аллергию от простуды сложно, потому что у них похожие симптомы, поделился с ОТР врач-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, последние штаммы коронавируса не приводят к повышению температуры тела, а именно этот симптом раньше был главным признаком ОРВИ.

Но для аллергических заболеваний характерны зуд, чиханье. Могут быть конъюнктивит, воспаление глаз, слезотечение, глаза и нос чешутся. При инфекционных процессах это тоже наблюдается, но в гораздо меньшей степени, — подчеркнул аллерголог.

Он добавил, что аллергию осенью могут вызвать пылевые клещи, плесень, холод и снижение иммунитета.

Среди признаков как аллергии, так и ОРВИ — насморк, чиханье, кашель, боль и отек в горле. Если симптомы не проходят за неделю, лучше обратиться к врачу, который определит характер болезни и выпишет соответствующие медикаменты, подытожил Болибок.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова рассказала, что первый и самый характерный симптом туберкулеза — кашель. По ее словам, при ОРВИ или ОРЗ, заболеваниях верхних или нижних дыхательных путей тоже наблюдаются кашель и температура, но кратковременно, в течение пяти-семи дней, а при туберкулезе — нескольких недель или месяцев.