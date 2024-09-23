Какая пища повышает риск рака пищевода в восемь раз

Ежедневное употребление пищи, включая чай, температурой выше 70 градусов Цельсия увеличивает риск онкологии пищевода в восемь раз, а гортани — в два раза, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что идеальной температурой является 50-60 градусов Цельсия для горячего и 10 градусов Цельсия для холодных блюд.

Ежедневное употребление, например, чая температурой 70 градусов и выше увеличивает риск заболеть раком гортани в два раза, а раком пищевода — в восемь раз. При этом даже небольшое снижение на четыре градуса уменьшает риск развития онкологии в два раза. Если пить очень горячий чай регулярно, то на пищеводе будет хронический ожог, — заявил Умнов.

Эксперт напомнил, что из-за подобной пищи резко ухудшается работа вкусовых рецепторов, человеку сложнее получить удовольствие от еды. Высокая температура разрушает зубную эмаль, что чревато кариесом, подчеркнул Умнов.

Под воздействием горячих напитков расширяются сосуды носовой полости, это может вызвать кровотечение из носа. При ожоге пищевода возникает сильная боль за грудиной, гиперсаливация (слюнотечение обильное), рвота. Позже возможно наступление интоксикации организма, рубцового сужения пищевода, перфорация пищевода, — добавил Умнов.

Идеальная температура пищи, если говорить о «горячем» или «втором» — 50-60 градусов по Цельсию, отметил Умнов. Температура холодной — 10 градусов Цельсия. Выше или ниже данных отметок — слизистые могут получить повреждения с последующей дисплазией эпителия, подытожил хирург.

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