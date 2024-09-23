Почему осенью обостряется гастрит и как этого не допустить? Объяснила врач
Гастроэнтеролог Кардашова: гастрит обостряется осенью из-за изменения питания. По сути, самая банальная причина — та, что на поверхности. Но далеко не единственная. Шансов обострению добавляют не только физиологические, но и психологические факторы. Подробнее о них и о том, как избежать усугубления проблем с желудком осенью, «Секрет фирмы» узнал у специалиста.
Почему осенью обостряется гастрит
Изменение рациона питания
Во-первых, осенью люди едят меньше свежих овощей и фруктов, а они богаты клетчаткой и витаминами.
Зато в рационе появляется больше тяжёлых и жирных блюд: мяса, соусов, жареной пищи, а также фастфуда. Они могут раздражать слизистую желудка.
Во-вторых, из-за сокращения светового дня и похолодания образ жизни становится менее активным, чем летом.
«Это может способствовать перееданию, поскольку люди склонны есть больше, чтобы компенсировать отсутствие энергии и улучшить настроение через еду», — сказала врач.
Ну а переедание перегружает желудок и как раз может привести к обострению гастрита.
Ослабление иммунитета
Осень традиционно считается сезоном простудных заболеваний. В борьбе с ними многие пьют антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Они могут негативно влиять на слизистую желудка, заметила врач-гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» София Кардашова.
«Антибиотики нарушают микрофлору, а НПВП могут вызывать воспаление желудочных стенок, что создаёт благоприятную почву для обострения гастрита», — предупредила она.
Эмоциональное состояние
Дожди, холода и мрачные дни осенью могут снижать настроение, вызывать апатию и даже депрессию. В результате для многих еда становится способом поднять настроение. А это приводит к перееданию.
«Но не только эмоциональное переедание представляет проблему — сам стресс и негативные эмоции напрямую влияют на желудок», — сказала собеседница «Секрета фирмы».
По её словам, уже доказано, что стресс может усиливать воспалительные процессы и ухудшать работу пищеварительной системы. Ну а это опасно развитием гастрита или усугублением уже имеющегося.
Как предотвратить обострение гастрита осенью
Изменить рацион
Продукты, которые лучше исключить:
- фастфуд;
- снеки;
- газированные напитки;
- продукты с большим количеством консервантов и приправ;
- соусы, особенно с уксусом или острыми приправами в составе.
А это стоит добавить в рацион:
- овощные супы;
- нежирные мясные и рыбные блюда;
- каши.
Всё это легкоусвояемые продукты, приятные желудку.
«Очень важно не пропускать приёмы пищи и избегать переедания, так как это создаёт дополнительную нагрузку на желудок», — сказала специалист.
Пить лекарства с осторожностью
Самолечение, особенно при простудных заболеваниях, может привести к обострению гастрита, предупредила Кардашова.
«Некоторые препараты, такие как обезболивающие и антибиотики, раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая воспаление», — отметила она.
Прежде чем принимать лекарства, посоветуйтесь с врачом. Если вам и правда необходимы антибиотики или НПВП, специалист может назначить ещё и дополнительные препараты. Они защитят желудок от негативного воздействия.
Избавиться от вредных привычек
Курение и алкоголь значительно усугубляют течение гастрита.
«Никотин замедляет заживление слизистой оболочки желудка, а алкоголь раздражает её, увеличивая риск воспаления и эрозий», — объяснила гастроэнтеролог.
Работать со стрессом
По словам врача, психологическое состояние человека играет ключевую роль в здоровье желудочно-кишечного тракта.
«Избегайте лишних стрессов, учитесь расслабляться, занимайтесь физической активностью и находите время для отдыха», — посоветовала она.
Сокращение стресса до минимума может существенно снизить вероятность обострения гастрита, заключила специалист.