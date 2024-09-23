Почему осенью обостряется гастрит и как этого не допустить

Гастроэнтеролог Кардашова: гастрит обостряется осенью из-за изменения питания. По сути, самая банальная причина — та, что на поверхности. Но далеко не единственная. Шансов обострению добавляют не только физиологические, но и психологические факторы. Подробнее о них и о том, как избежать усугубления проблем с желудком осенью, «Секрет фирмы» узнал у специалиста.

Почему осенью обостряется гастрит

Изменение рациона питания

Во-первых, осенью люди едят меньше свежих овощей и фруктов, а они богаты клетчаткой и витаминами.

Зато в рационе появляется больше тяжёлых и жирных блюд: мяса, соусов, жареной пищи, а также фастфуда. Они могут раздражать слизистую желудка.

Во-вторых, из-за сокращения светового дня и похолодания образ жизни становится менее активным, чем летом.

«Это может способствовать перееданию, поскольку люди склонны есть больше, чтобы компенсировать отсутствие энергии и улучшить настроение через еду», — сказала врач.

Ну а переедание перегружает желудок и как раз может привести к обострению гастрита.

Ослабление иммунитета

Осень традиционно считается сезоном простудных заболеваний. В борьбе с ними многие пьют антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

Они могут негативно влиять на слизистую желудка, заметила врач-гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» София Кардашова.

«Антибиотики нарушают микрофлору, а НПВП могут вызывать воспаление желудочных стенок, что создаёт благоприятную почву для обострения гастрита», — предупредила она.

Эмоциональное состояние

Дожди, холода и мрачные дни осенью могут снижать настроение, вызывать апатию и даже депрессию. В результате для многих еда становится способом поднять настроение. А это приводит к перееданию.

«Но не только эмоциональное переедание представляет проблему — сам стресс и негативные эмоции напрямую влияют на желудок», — сказала собеседница «Секрета фирмы».

По её словам, уже доказано, что стресс может усиливать воспалительные процессы и ухудшать работу пищеварительной системы. Ну а это опасно развитием гастрита или усугублением уже имеющегося.

Как предотвратить обострение гастрита осенью

Изменить рацион

Продукты, которые лучше исключить:

фастфуд;

снеки;

газированные напитки;

продукты с большим количеством консервантов и приправ;

соусы, особенно с уксусом или острыми приправами в составе.

А это стоит добавить в рацион:

овощные супы;

нежирные мясные и рыбные блюда;

каши.

Всё это легкоусвояемые продукты, приятные желудку.

«Очень важно не пропускать приёмы пищи и избегать переедания, так как это создаёт дополнительную нагрузку на желудок», — сказала специалист.

Пить лекарства с осторожностью

Самолечение, особенно при простудных заболеваниях, может привести к обострению гастрита, предупредила Кардашова.

«Некоторые препараты, такие как обезболивающие и антибиотики, раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая воспаление», — отметила она.

Прежде чем принимать лекарства, посоветуйтесь с врачом. Если вам и правда необходимы антибиотики или НПВП, специалист может назначить ещё и дополнительные препараты. Они защитят желудок от негативного воздействия.

Избавиться от вредных привычек

Курение и алкоголь значительно усугубляют течение гастрита.

«Никотин замедляет заживление слизистой оболочки желудка, а алкоголь раздражает её, увеличивая риск воспаления и эрозий», — объяснила гастроэнтеролог.

Работать со стрессом

По словам врача, психологическое состояние человека играет ключевую роль в здоровье желудочно-кишечного тракта.

«Избегайте лишних стрессов, учитесь расслабляться, занимайтесь физической активностью и находите время для отдыха», — посоветовала она.

Сокращение стресса до минимума может существенно снизить вероятность обострения гастрита, заключила специалист.