Терапевт назвала симптомы туберкулеза, очень похожие на ОРВИ

Первый и самый характерный симптом туберкулеза — кашель, рассказала NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. К другим явным признакам относятся необоснованная чрезмерная потливость ночью в течение длительного времени и потеря массы тела, у некоторых пациентов — прогрессирующая. Возможно повышение температуры тела в пределах субфебрильных значений — 37,2–37,5, отметила врач.

При ОРВИ или ОРЗ, заболеваниях верхних или нижних дыхательных путей тоже наблюдаются кашель и температура, но кратковременно, в течение пяти — семи дней, далее симптомы сходят на нет. При туберкулезе симптомы наблюдаются несколько недель или месяцев, приводя ко все более ухудшающемуся состоянию пациента. Кашель при туберкулезе может быть влажным. В мокроте могут присутствовать прожилки крови, — добавила медик.

Пивоварова посоветовала всем, кто был в контакте с больными туберкулезом, сразу обращаться к терапевту при появлении симптомов. Даже если туберкулез на начальной стадии — единичные проявления патологического процесса в легочной ткани уже можно выявить с помощью флюорограммы или рентгенограммы органов грудной клетки.

Туберкулез сегодня полностью излечивается, но требует длительного периода лечения (как правило, более шести месяцев) и четкого соблюдения режима приема лекарственных препаратов. Те группы препаратов, которые используются, дают очень хороший и продолжительный эффект, — заключила медик.

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