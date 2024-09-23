Врач назвал лайфхак, который может быстро остановить мигрень

Надавливание на определённую точку на теле поможет за считанные секунды избавиться от боли. Об этом рассказал врач и специалисты по акупунктуре Анис Халаф.

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По его словам, нужная вам точка находится в месте соединения мочки уха с головой.

Найдите эту точку на внутренней стороне мочки уха и ущипните её.

Эксперт отметил, что такая техника помогает облегчить мигрень и действует практически мгновенно.

Мигрени — это сильные головные боли, часто сопровождающиеся тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету и звуку. Длятся они от нескольких часов до нескольких дней.

Точная причина появления мигреней неизвестна, но они могут быть вызваны аномальной активностью мозга, влияющей на нервы, химические вещества и кровеносные сосуды. Распространёнными триггерами являются стресс, определённые продукты и напитки, гормональные изменения, нарушение сна и сенсорные стимулы.