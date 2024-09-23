Названо опасное заболевание, которым страдает половина россиян

Изжога и отрыжка могут быть признаками опасной болезни, которой страдают до 46% россиян. При отсутствии лечения заболевание может привести к раку. Об этом заявил гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По словам врача, речь идет о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Она возникает, когда содержимое из желудка регулярно забрасывается в пищевод и приводит к воспалению слизистой. Особенно часто ГЭРБ страдают люди с лишним весом, а также те, кто злоупотребляет алкоголем и курением.

Кроме того, ГЭРБ может развиваться на фоне высоких физических нагрузок или после операций на желудочно-кишечном тракте. Если болезнь не лечить, начинаются кровотечения, возникают язвы, сужается пищевод. Все это может стать факторами образования злокачественных опухолей, пишут «Известия».

Ранее специалисты из Ростовского онкоцентра назвали основные симптомы рака головы и шеи. Среди них болезненность языка, язвы в полости рта, которые на протяжении долгого времени не заживают, а также красные или белые пятна в полости рта и на языке, боль в горле. На онкологическое заболевание также указывает постоянная или нарастающая осиплость.