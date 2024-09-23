Хирург Умнов: пища горячее 70 градусов может увеличить риск рака пищевода в 8 раз

Ежедневное употребление пищи температурой выше 70 градусов, включая чай, может повысить риск развития рака пищевода и гортани из-за образования химического ожога, сообщил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

Химический ожог увеличивает риск заболеть раком гортани в два раза, а раком пищевода – в восемь раз. При этом даже небольшое снижение температуры на четыре градуса уменьшает риск развития онкологии в два раза.

Эксперт отметил, что из-за употребления горячей пищи ухудшается работа вкусовых рецепторов, и человеку становится сложнее получить удовольствие от еды. Кроме того, высокая температура разрушает зубную эмаль, что может привести к кариесу.

Употребление горячих напитков может стать причиной расширения сосудов в носовой полости, что способно вызвать носовое кровотечение. Ожог пищевода вызывает сильную боль за грудиной, обильное слюноотделение и рвоту. В дальнейшем возможны интоксикация организма, рубцовое сужение или перфорация пищевода, добавил Умнов.

Идеальной температурой второго приема пищи будет 50–60 градусов. При этом температура холодной пищи должна составлять около 10 градусов. Если она выше или ниже этих отметок, то слизистые могут получить повреждения с последующей дисплазией эпителия, подытожил хирург.

Ранее эксперт Дмитрий Куликов сообщил, что в микроволновой печи нельзя разогревать продукты с высоким содержанием воды, например, помидоры или куриную печень. Он объяснил это тем, что из-за резкого повышения температуры вырастает давление и объем внутри продукта, нарушается целостность оболочки, из-за чего происходит взрыв.