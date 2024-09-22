Опасные женские болезни, которые никак себя не проявляют

Репродуктивная система женщины очень чувствительна к всевозможным изменениям в организме. При этом не все болезни можно распознать на начальных стадиях, что опасно для женщин, планирующих беременность. Мы поговорили с гинекологом Александром Борисовым, который рассказал о «тихих» женских болезнях, которые так легко пропустить.

Полипы влагалища

Образования на слизистой могут очень долго не подавать сигналов. Чаще всего женщины узнают о них случайно во время УЗИ органов малого таза. Наш эксперт поясняет, что несмотря на доброкачественность этих образований, полипы способны незаметно менять структуру, если пропустить этот момент, женщина сталкивается уже с опасным недугом, требующим серьезной терапии.

Киста яичников

Еще одно доброкачественное образование, на которое многие женщины даже при обнаружении не обращают внимания. Между тем, киста на яичнике может вырасти до 10 см, а это грозит разрывом и серьезными осложнениями для всей брюшной полости. Александр:

«С большими кистами в любом органе запрещены подъемы тяжестей, долгие перелеты и повышенная физическая активность, в том числе сексуальная. Нужны ли вам такие ограничения?»

Помимо прочего, киста может стать причиной бесплодия, так как становится помехой при созревании фолликулов.

Миома матки

Одна из самых частых женских патологий. Миома умеет хорошо скрываться и о ней также узнают не сразу. Но все же изменения в цикле и боль внизу живота должны вас насторожить и сподвигнуть внепланово посетить гинеколога. Александр:

«Миома не всегда препятствует беременности, и все же во время родов или на последних сроках могут возникнуть осложнения. Не допускайте активного роста образования».

Хламидиоз

Опасность хламидиоза в том, что бактерии могут годами жить в организме и не проявляться. Хламидии не дают запаха и неприятных ощущений во время интима, из-за чего женщина может даже не подозревать о наличии инфекции, распространяя ее дальше. Главная опасность для женщины в случае с хламидиозом — бесплодие. Врачи рекомендуют регулярно проходить чекапы, особенно если вы часто меняете половых партнеров.