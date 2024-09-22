Врач назвала заболевания, которые приводят к низкому давлению

Заболевания щитовидной железы и сердца, а также прием определенных препаратов могут привести к понижению давления. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт сети «Клиника Фомина» Анна Дронова.

«Гипотония – это состояние, при котором артериальное давление находится ниже отметки 100/60 мм рт. ст. Основные симптомы включают головокружение, слабость, головные боли, тошноту, потемнение в глазах, особенно при резком вставании. При этом важно исключить анемию, проблемы с щитовидной железой, сердечно-сосудистые заболевания», — рассказала врач.

Также понижение давления могут вызывать острые состояния, сопровождающиеся резкой кровопотерей или снижением тонуса сосудов: реакция на боль, аллергия, острая сердечная недостаточность.

«Недоедание или прием пищи большими порциями, недостаточный сон, малоподвижный образ жизни, обезвоживание также приводят к гипотонии. Важно, чтобы питание было сбалансированным, с достаточным количеством белка, витаминов и минералов. Есть следует небольшими порциями пять-шесть раз в день», — объяснила Дронова.

Если все опасные состояния исключены, и человек не принимает лекарств, которые снижают давление, гипотония может быть вариантом нормы. Таким людям важно регулярно делать паузы для отдыха, особенно при чувстве усталости или головокружении.

«При гипотонии подниматься с постели или стула нужно медленно, чтобы избежать головокружения. Быстро помочь справиться с низким давлением могут стакан воды, чашка кофе или чая, либо соленый перекус. Но не стоит злоупотреблять этими продуктами. Также можно лечь на спину, подняв ноги повыше», — рекомендовала Дронова.

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