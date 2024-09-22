Хирург объяснила, к чему приведут самооперации наборами из маркетплейсов

Хирург Малишава: самооперации с помощью наборов из маркетплейсов опасны . Взрослые и дети пытаются на дому делать себе пирсинг, колоть филлеры в губы, устанавливать купленные в интернете брекеты и даже зубные пломбы. Итог всей этой самодеятельности, как правило, печален: инфекции, гнойные воспаления и ожоги, говорят врачи. Они рассказали подробнее о рисках самостоятельных операций.

Почему нельзя себя оперировать

«Для проведения любых медицинских манипуляций необходимо в первую очередь обратиться к врачу, который имеет опыт их проведения. В противном случае все эти "увлечения" наборами из маркетплейсов ничего, кроме проблем со здоровьем, не принесут», — рассказала РИАМО врач-стоматолог Инна Зубанова.

Хирург Нана Малишава рассказала, что после домашних операций к ним часто приходят с инфекциями, воспалениями, ожогами. Ведь, чтобы всего этого избежать, человеку нужно владеть соответствующими медицинскими навыками и соблюдать меры безопасности.

«Поэтому категорически недопустимо проводить дома манипуляции, тем более не имея соответствующего навыка», — подчеркнула медик.

Если игнорировать это правило, последствия будут тяжелейшие, добавила врач.

Ранее ортодонт Виталий Бекасов подробно объяснял, к каким дефектам и осложнениям могут привести самодельные брекеты с Wildberries.