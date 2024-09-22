Врачи рассказали о связи курения с развитием рака легких

Этот вид заболевания занимает первое место среди рака у мужчин, и главный фактор, влияющий на развитие страшной болезни, – именно курение. Такие данные приводят специалисты.

Курение – наиболее распространенная вредная привычка, которая является одной из тяжелейших проблем современности и причиной множества болезней и преждевременной смертности. Хотя в последнее время болеют раком легких не только курильщики. К слову, второй причиной является воздействие на легкие химических веществ.

Чаще всего это бывает связано либо со скоплением в помещении газа радона (поэтому нужно постоянно проветривать кухню и ванную комнату), либо с работой, во время которой приходится контактировать с мышьяком, никелем, кадмием (и тогда нельзя пренебрегать средствами защиты). Бывает, что рак легких возникает и в результате хронических заболеваний органов дыхания.

«И все-таки, если вы хотите защититься от рака легких, – говорит Полина Бирюкова, терапевт городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25, – рекомендуем в первую очередь не курить, а если курите – срочно бросить. Не заменить другими способами получения никотина, а навсегда избавиться от вредной привычки табакокурения, исключив самый распространенный фактор риска».

Кто-то успокаивает себя тем, что бросить курить он успеет всегда – как только почувствует что-то неладное с органами дыхания. Но легкие не болят, говорят медики, поэтому вы не ощутите сигнал от организма в случае заболевания. Если вы испытываете неприятные ощущения за грудиной, значит, об этом сигнализируют сопутствующие болезни. Но даже если рак уже диагностирован, то бросить курить не поздно.

«Пациенты, которые отказались от курения даже на этом этапе, – говорит Наталия Дмитриева, врач центра амбулаторной онкопомощи волгоградской клинической больницы № 1, – имеют более благоприятный прогноз на выздоровление. Повышается эффективность лечения, реже развиваются осложнения и побочные эффекты, и значительно сокращается период восстановления после всех видов лечения. Кроме того, снижается риск рецидива и образования других злокачественных опухолей».

Специалисты напоминают: в составе табачного дыма содержится около 4 тыс. веществ. При этом около 100 из них в разной степени токсичны для человека. Курение является причиной не только рака легких, но и хронических заболеваний сердца и сердечно-сосудистой системы.