Названа опасность использования популярного жаропонижающего

Анальгин имеет большое количество побочных эффектов, в частности он может усилить кровотечение органов желудочно-кишечного тракта, поэтому его нельзя принимать при болях в животе. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт Медцентра доктора Александровского, член Европейского и Российского респираторных обществ Арутюн Варданян.

Анальгин относится к нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС). Они широко используются как обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные средства.

«Анальгин используется только в России и Германии, а в англоязычных странах из-за риска развития миелосупрессии (состояния, которое приводит к снижению активности костного мозга) при длительном приеме широкого применения он не получил. Кроме того, ни в коем случае нельзя принимать НПВС, в том числе и анальгин, при боли в животе, если ее причина – внутреннее кровотечение, прием анальгина только усугубит ситуацию, усилив его», – рассказал врач.

Кроме того, у анальгина есть и другие побочные эффекты. Так, он может повлиять на желудочно-кишечный тракт, усугубив язвенную болезнь желудка или вызвав диспепсию. Синдром диспепсии определяется как ощущение боли или дискомфорта в эпигастральной области ближе к срединной линии.

«Анальгин также влияет на сердечно-сосудистую систему. При его приеме возможно обострение артериальной гипертензии (повышение давления). Также он может вызвать тромбоцитопению, состояние, характеризующееся снижением количества тромбоцитов, что сопровождается повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений. Также анальгин может вызвать почечную недостаточность из-за сужения почечных сосудов», – заключил врач.

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