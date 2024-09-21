Новый штамм COVID-19 — XEC проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты ведомства мониторят ситуацию, пишет РИА Новости. По данным надзорного органа, новый вариант быстро распространяется.

Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории Российской Федерации, — уточнили в пресс-службе.

XEC представляет собой новый штамм коронавирусной инфекции, который является комбинацией двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3, уточнили представители Роспотребнадзора. В пресс-службе перечислили симптомы, которые схожи с предыдущими штаммами. Россиян может беспокоить лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

Ранее ученые выявили изначальный очаг коронавируса. Ведущий научный сотрудник парижского Института экологии и наук о природе Флоренс Дебарр заявила, что завезенные на территорию рынка в китайском Ухани дикие животные были первым и единственным источником болезни. Ученый с коллегами из США, Китая и Европы сделали такой вывод в рамках проекта о раскрытии истории коронавируса.