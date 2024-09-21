Как уберечься от пневмонии: симптомы, группы риска и осложнения

С приходом осени возрастает риск распространения инфекционных заболеваний, в том числе и пневмонии. В Челябинской и Свердловской областях зафиксированы всплески заболеваемости. В этот период важно вовремя распознать симптомы болезни или предпринять меры профилактики.

Признаки пневмонии

Признаки данного, преимущественно инфекционного заболевания, могут быть разными в зависимости от типа микроба, который вызвал воспалительный процесс, возраста человека, а также общего состояния здоровья. Однако к основным относится: кашель с выделением мокроты, учащенное дыхание (одышка) даже при небольшой физической активности, разговоре или в состоянии покоя, боль в грудной клетке при дыхании или кашле.

Также к симптомам можно отнести усталость, низкую температуру тела, изменения уровня аппетита, а в редких случаях у человека может возникать тошнота, рвота или диарея.

Наиболее опасным заболевание представляется для новорожденных и младенцев, у которых младенцев могут отсутствовать явные признаки инфекции, однако может наблюдаться лихорадка, беспокойство, снижение активности и проблемы с дыханием.

Причины болезни

Причинами служат микроорганизмы, такие как бактерии и вирусы, которые находятся в воздухе, особенно много их в воздухе помещений. Существует два типа пневмонии: внебольничная и внутрибольничная. В первом случае человек подхватить болезнь если простудиться или заболеет гриппом, а также вызвать болезнь могут грибки, плесень и вирусы.

Во втором случае пациент может подхватить пневмонию, когда находится в больнице из-за другой болезни. Такой тип инфекции может быть более серьезным, так как бактерии могут быть более приспособлены к антибиотикам.

Группы риска и осложнения

К группам риска относятся дети до двух лет или младше, а также пожилые люди в возрасте от 65 лет и старше. Кроме того, сложнее болезнь может протекать у тех, кто имеет хронические заболевания, лежит в стационаре, курит или имеет ослабленный иммунитет.

Болезнь может вызвать такие осложнения как: попадание бактерий в кровоток, что может перенести инфекцию из легких на другие органы и осложнить их работу. Также проблемы с дыханием, может потребоваться госпитализация человека и подключение его к аппарату ИВЛ. Кроме того, бактерии могут вызвать абсцесс легкого, когда в нем начинает появляться гной, в таком случае могут понадобиться антибиотики, в сложных случаях операция, пишет gkb81.ru.

Ранее «ФедералПресс» писал о всплеске заболеваемости нетипичной пневмонией в Свердловской области. За последнюю неделю в регионе было зафиксировано 32 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Эксперты отмечают, что увеличилось количество случаев хламидийных или микоплазменных форм пневмонии, которые протекают менее выраженно и сложнее поддаются диагностике.