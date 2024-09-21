Назван быстрый способ залечить бытовые синяки и ушибы

Быстрее избавиться от бытовых синяков и ушибов помогут гепариновые мази, заявил врач-травматолог Максим Саутин. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что использовать их можно со следующего дня после получения травмы. Он уточнил, что гепарин, всасываясь в кожу, способствует растворению синяка и его быстрому рассасыванию.

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Начиная со следующего дня после повреждения, можно использовать гепариновые мази. Гепарин, всасываясь в кожу, способствует растворению синяка, его более быстрому рассасыванию. Таким образом все стадии изменения гематомы, которые мы привыкли наблюдать, когда она синяя, потом постепенно желтеет, проходят быстрее, — пояснил травматолог.

Врач уточнил, что после получения травмы, если обращение в больницу не требуется, можно приложить лед. Он предупредил, что важно не держать его на поврежденной зоне дольше 15–20 минут, чтобы избежать холодового ожога.

Саутин отметил, что с осторожностью стоит отнестись к замораживающим спортивным спреям. Травматолог подчеркнул, что синяки являются признаком повреждения, в том числе каких-то важных структур внутри. По его словам, ушиб — одна из самых частых бытовых травм.

Если же болевые ощущения на следующий день сохраняются, присутствует ограничение функции, лучше обратиться к доктору для того, чтобы он провел необходимые тесты и убедился в том, что повреждения, которые произошли, не носят принципиально тяжелый характер и не будут нести каких-то последствий, — заключил врач.

Ранее Саутин рассказал, что при выполнении тяжелой работы следует вовлекать как можно большую мышечную группу — тогда любое движение проще выполнять. Как пояснил травматолог, чтобы не надорвать спину, можно подсесть под предмет, перемещая таким образом силовую нагрузку на ноги.