Как пицца борется с раком

Пицца пепперони помогает в профилактике рака предстательной железы за счет полезных микроэлементов и витаминов, содержащихся в ингредиентах, необходимых для ее приготовления. Об этом рассказали эксперты в новом выпуске передачи «Жить здорово!».

«Мука является источником селена — вещества, необходимого для правильного функционирования щитовидной железы. Сыр моцарелла известен как источник кальция, который укрепляет костную ткань. Помидоры, прошедшие термическую обработку, содержат больше ликопина, чем сырые. Этот антиоксидант помогает бороться с раком предстательной железы», — рассказал в передаче врач-офтальмолог Михаил Коновалов.

Телеведущая и врач Елена Малышева отметила, что такую выпечку рекомендуется есть мужчинам для профилактики онкологии.

Сообщалось, что наиболее характерным симптомом рака предстательной железы является появление крови в моче. Мужчин также должно насторожить непроизвольное мочеиспускание. Важным признаком рака являются и уплотнения с отечностью половых органов.