Что означает для здоровья низкая скорость ходьбы

Дожить до ста лет и даже большего возраста — разве это не заветная мечта для многих из нас? Несомненно, существует мнение, что имеет значение не только продолжительность жизни, но и её качество.

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Важно сохранять как физическое, так и психическое здоровье. Нервную систему можно сравнить с развитой транспортной сетью, где производительность зависит от того, как быстро функционируют все её участки. С возрастом эта «транспортная система» начинает замедляться, включая и центральный узел управления — головной мозг.

Такое замедление может вызвать различные недуги, включая ухудшение памяти, деменцию и болезни, такие как болезнь Альцгеймера. Но есть обнадеживающая новость: мы можем принять меры для частичной профилактики этих нарушений самостоятельно.

В интервью «Комсомолке» врач-невролог Екатерина Махнович, старший научный сотрудник Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, а также ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии, рассказала о простых и доступных методах профилактики болезни Альцгеймера в повседневной жизни.

Первое упражнение заключается в ходьбе спиной вперёд. Хотя исследования на эту тему находятся на начальном этапе, такая практика может активизировать мыслительные процессы благодаря необычным действиям, требующим повышенного умственного контроля. Это особенно полезно для тех, кто подвержен риску развития болезни Альцгеймера. Регулярное выполнение этого упражнения также улучшает баланс и снижает вероятность падений, что очень важно для пожилых людей.

Второе упражнение — стоять на одной ноге с закрытыми глазами. Исследования показывают, что такая активность может снизить риск когнитивных нарушений, активизируя префронтальную кору головного мозга, отвечающую за планирование и принятие решений. Начните с короткого промежутка времени и постепенно увеличивайте его.

Третье упражнение направлено на развитие связей между полушариями мозга и включает выполнение обычных действий другой рукой, например, чистка зубов левой рукой для правшей. Это способствует активации моторной коры в противоположном полушарии и образованию новых нейронных связей.

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