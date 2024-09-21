Врач-невролог Елена Баранова рассказала, как справиться с мигренью.

В интервью «Комсомольской правде» она, в частности, заявила, что профилактическое лечение поможет снизить частоту приступов этого очень неприятного недуга.

По её словам, лечить мигрень можно с помощью обезболивающих или специальных лекарств, которые принимаются курсом. Таким методом, добавила специалист, можно снизить число дней с головной болью, например, с 25 дней с мигренями в месяц – до 5 дней.

«Снижается и тяжесть приступов, – подчеркнула Баранова. – На сегодня в России зарегистрированы 2 из 4-х существующих препаратов для профилактики мигрени на основе моноклональных антител. Это молекулы, блокирующие процесс запуска болевого приступа».

Кроме того, отметила невролог, помогут и нелекарственные методы лечения. Речь идёт о транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), лечебной физкультуре, ботулинотерапии, некоторых методах физиотерапии, рефлексотерапии и гипербарической оксигенации (насыщении организма кислородом под давлением).

«Если человек страдает частыми головными болями, лучше всего обратиться к цефалгологу. Это невролог, который занимается диагностикой и лечением головных болей», – резюмировала доктор.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-невролог, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского Университета профессор Владимир Парфенов предупредил о смертельной опасности таблеток от головной боли.