Почему осенью возникает аллергия и что с этим делать

Периодом аллергии традиционно считается весна, однако аллергические проявления могут беспокоить и осенью. Интересно, что раздражители почти не отличаются от тех, которые вызывают симптомы аллергии весной и летом – это пыльца деревьев, плесневые споры. Об причинах возникновения аллергии весной и методах защиты от нее изданию «Вести Подмосковья» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская.

Теплая погода осенью может спровоцировать повторное пыление трав, например, полыни, а быстрое похолодание, дожди, опадание листвы способствует размножению плесневых грибков. И справляться с аллергией осенью может быть сложнее, чем весной, объяснила специалист.

«Во-первых, обострения маскируются под ОРВИ, сопровождаясь сходной симптоматикой, а во-вторых, простудные болезни делают аллергиков более уязвимыми, ведь через воспаленные и поврежденные слизистые оболочки аллергенам проще проникать в организм», - отметила Ольга Малиновская.

Возникающие у пациентов признаки могут быть очень похожими: беспокоят чихание, насморк, кашель. Однако важно обращать внимание и на другие проявления, которые позволят отличить ОРВИ от аллергии, рассказала врач. Так, при простуде выделения из носа могут становиться густыми, приобретать желтоватый или зеленоватый оттенок, в то время как при аллергии они остаются прозрачными. Кроме того, для аллергии характерны такие признаки как покраснение глаз, зуд в носу и горле, которых не бывает при простуде.

«Еще одна отличительная особенность аллергии – ее длительность. Простудные симптомы часто проходят в течение недели, в то время как аллергия может мучать пациента гораздо дольше. Часто именно длительное течение болезни становится поводом для обращения к врачу, а во время осмотра выясняется, что насморк и чихание – признаки аллергии, а не ОРВИ», - отмечает Ольга Малиновская.

Лечение при аллергии должен назначать специалист. Важно не только купировать симптомы – с этим справляются антигистаминные препараты, но и понимать, что именно вызывает аллергическую реакцию. Для этого назначаются специальные тесты. А золотым стандартом лечения аллергии сегодня является метод АСИТ, начинать курс которого нужно осенью после прохождения диагностики.

Самому же пациенту важно соблюдать правила, которые помогут избежать обострений и серьезного снижения качества жизни. Гулять в осеннем лесу при аллергии не стоит, так как это увеличивает шанс столкнуться с аллергенами, добавила Малиновская.

Также врач порекомендовала пересмотреть питание, убрав из рациона продукты, в которых возможно присутствие следов плесени – возможно, это грибы, орехи, сухофрукты. При аллергии на полынь и амброзию лучше не есть мед, цитрусовые, дыню, арбуз, семечки подсолнечника и продукты из них, например, растительное масло и халву.