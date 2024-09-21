Воспаление седалищного нерва: симптомы и лечение

Советской и российской актрисе театра и кино Лии Ахеджаковой медики запретили лежать из-за воспаления седалищного нерва. «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога Галины Дятловой, чем опасен этот диагноз и почему седалищный нерв может воспалиться.

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Почему может воспалиться седалищный нерв

По ее словам, воспаление седалищного нерва (или ишиас) — это раздражение и боль в области поясницы, ягодиц и задней части ног.

— Седалищный нерв — самый длинный и широкий нерв в человеческом теле, поэтому его воспаление вызывает сильный дискомфорт и болевые ощущения, — сказала она.

Специалист отметила, что существует несколько факторов, которые провоцируют воспаление седалищного нерва. К ним относятся:

травмы и ушибы;

грыжа межпозвоночного диска;

остеохондроз;

артрит;

спинальные стенозы.

— Одной самых частых причин воспаления седалищного нерва является грыжа межпозвоночного диска. Она давит на седалищный нерв, и начинается ишиас. Также травмы в области поясницы могут стать причиной воспаления седалищного нерва. Не стоит исключать и инфекционные процессы в организме, потому что они могут затрагивать нервные структуры, — сообщила Дятлова.

Симптомы воспаления седалищного нерва

Специалист напомнила, что воспаление седалищного нерва имеет характерные симптомы, которые приносят человеку сильный дискомфорт и снижают качество жизни.

— При ишиасе наблюдается боль, которая локализуется в пояснице или в ягодицах и спускается вниз по задней части ног. В нижних конечностях могут ощущаться покалывание, онемение и слабость. Человеку становится сложно наклониться или повернуться, — рассказала собеседница «ВМ».

Невролог добавила, что воспаление седалищного нерва можно лечить консервативными и оперативными способами.

— При консервативном лечении пациенту назначают физиотерапию, чтобы уменьшить болевые ощущения и улучшить подвижность конечностей. Применяют противовоспалительные препараты в виде таблеток и инъекций. Кроме того, от боли хорошо зарекомендовали себя холодные компрессы. Если у пациента ишиас вызывает очень сильные болевые ощущения и консервативное лечение не дает результатов, то могут назначить операцию, — заявила она.

По мнению врача, если не лечить воспаление седалищного нерва, заболевание может привести к серьезным последствиям со здоровьем.