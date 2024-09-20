Эксперт напомнила, кому следует привиться в первую очередь и когда

Уже около 12 миллионов человек привились от гриппа с начала кампании по вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кому необходимо сделать укол в первую очередь и от каких еще осенних инфекций защитит вакцинация, телеканалу «МИР 24» рассказала кандидат медицинских наук, вакцинолог Рабият Зайниддинова.

Кампания по вакцинации началась 4 сентября. Давайте напомним, когда ее результат можно считать успешным с точки зрения эпидемиологической обстановки?

— Конечные результаты, безусловно, нам покажет сезон гриппа 2024−2025, который еще впереди, а сама вакцинальная кампания традиционно завершится к концу октября. И это не означает, что, если вы не успели явиться на вакцинацию в свою поликлинику или куда-то в клинику частным образом, то в этом году вы больше не привьетесь, конечно, нет. Вы можете самостоятельно обратиться за получением своей дозы вакцины от гриппа и в ноябре, и в декабре. Такое допускается по отдельным показаниям. И здесь важно [это] сделать – неважно, если это будет чуть раньше или чуть позже. Но традиционно вакцинальная кампания стартует с начала сентября до конца октября. Это оптимально.

Как заявили в Роспотребнадзоре, на старте кампании состав вакцин обновлен и содержит актуальный набор штаммов. По сравнению с прошлым годом он сильно изменился?

— Не глобально. На самом деле все эти штаммы родственны друг другу, они имеют так называемый перекрестный иммунитет. И даже если вы слегка не угадали со штаммами прошлого сезона, что случается, судя по отчетам, которые мы получаем ежегодно от наших коллег-эпидемиологов, все равно перекрестный иммунитет работает отлично, и прививаться нужно.

Ваши коллеги, как правило, рекомендуют прививаться как можно раньше. А с чем это связано?

— Дело в том, что традиционно мы стараемся охватить наибольшей степенью вакцинации пациентов – как взрослого, так и детского возраста – до момента, пока не наступит пик ОРВИ. А как мы знаем, возвращаясь активно в социальную жизнь, детей возраста детского сада, школьников, да и взрослых после всех отпусков через 3−4 недели накрывает стандартный всплеск всех вирусных заболеваний. Как правило, если мы успели привиться в сентябре, есть вероятность того, что грядущий октябрь, ноябрь и декабрь мы встретим почти во всеоружии. Если мы отложили вакцинацию, то дальше – в октябре, ноябре, декабре – нас ждет респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, новый штамм ковида и, конечно, наш «любимый» грипп и с ним же парагрипп. «Когда прививаться? Мы все время болеем!» – говорят родители. Поэтому успеть в сентябре – это оптимально.

К осенней кампании по вакцинации от гриппа давным-давно уже все привыкли, но тем не менее у многих наших сограждан по-прежнему возникают вопросы, зачем делать прививку от гриппа каждый год. Давайте попробуем ответить.

— У нас обычно звучит продолжение фразы: «Мы же все равно заболеем». И каждый год мы говорим о том, что мы прививаем вас не для того, чтобы вы не болели, – это абсурд и невозможно. Мы прививаем для того, чтобы к моменту встречи с диким вирусом – в данном случае, с каким-либо из штаммов вируса гриппа, – у вас в организме был во всеоружии прокачанный «спецназ», который встретит этот дикий вирус набором антител и поможет вам перенести заболевание легко, в абортивной, то есть стертой форме, без осложнений в виде тяжелой пневмонии, госпитализации и выхода на длительный больничный.

Давайте напомним, кому в первую очередь необходимо привиться и почему.

— Традиционно в группе риска беременные женщины, маленькие дети и пожилые пациенты. Беременные женщины также могут вакцинироваться неживой инактивированной вакциной против гриппа, которая содержит традиционные работающие 15 микрограмм антигена, которые есть на сегодня в доступе во всех наших поликлиниках. Вполне спокойно можно вакцинировать женщину в ожидании малыша, и это будет хорошо. Они в группе риска, равно как и малыши до трех лет, равно как и наши пожилые родственники. Их нужно прививать в первую очередь.

Как мы знаем, противников вакцинации полно, их последователей тоже достаточно. И среди главных их аргументов: «Не нужно вмешиваться в работу организма». Насколько сильно они заблуждаются?

— Они заблуждаются глобально. И таких последователей традиционных, естественных ценностей я всегда призываю рожать дома, отказаться от всех препаратов и никогда не обращаться за медицинской помощью. Не будем вмешиваться в естественный ход природных событий, раз вы так решили. Ведь вакцинация – это глобальное достижение человечества. И то, что мы с вами все здесь и сейчас, и то, что в наших семьях рождается по трое-четверо детей, и все они выживают, это тоже заслуга огромной победы человечества, которая называется вакцинопрофилактика. Уж если можно защитить себя таким простым, безопасным и эффективным способом, зачем же этой возможностью пренебрегать?

Как заявили в Роспотребнадзоре, массовой вакцинации от коронавируса не запланировано. Однако, по данным ведомства, рост заболеваемости наблюдается. За последнюю неделю она подскочила на 30%. От этой заразы сейчас стоит прививаться, как вы думаете?

— Когда все это только начиналось и пик вакцинации был наиболее обсуждаемой темой во всех СМИ, мы говорили о том, что коллективного иммунитета еще пока нет. И вакцинация проводится ровно для того, чтобы как можно скорее его сформировать и позволить всем остальным выжить во всех этих событиях, в этой ужасающей буре, которую мы все пережили. Сейчас коллективный иммунитет сформирован достаточно четко. Более того, подрастает целое поколение малышей, которые переболели ковидом, будучи совсем крошками, и у них тоже достаточно высокий титр антител. Многие, как и я, и многие мои знакомые, коллеги, были многократно привиты и при этом все равно переболели коронавирусной инфекцией в достаточно разнообразных формах. Мы и есть коллективный иммунитет. Далее коронавирус никуда не уйдет. Он присутствовал с нами задолго до того, как вызвал именно эту страшную мутацию, и он останется с нами на долгие годы в виде рутинной ОРВИ, которая будет напоминать о себе сезонно, как и грипп. В этом случае пока что все еще работает коллективный иммунитет. Последние мутации, по словам наших коллег-эпидемиологов, в этом сезоне вакцинации не требуют. А что будет дальше, мы пока не знаем.

А если человек намерен вакцинироваться и от гриппа, и от ковида, как это нужно делать? Какие правила при прохождении двойной вакцинации?

— Здесь мы абсолютно четко отсылаемся к основным регламентирующим документам, которые идут во вкладыше, аннотации к каждому вакцинальному препарату. Это касается, собственно, всех лекарственных средств. Если там написано: «Может быть введен одномоментно с другими вакцинами», например вакцина от гриппа, вакцина от коклюша или вакцина от ковида, то они совместимы. И, как правило, все неживые вакцины такого рода совместимы между собой и можно прививаться в один день.

Ну и в качестве итога давайте напомним, какие еще дежурные меры защиты помогут снизить риск заражения осенними сезонными инфекциями.

— Со времен средневековых эпидемий ничего глобально не поменялось. Разве что теперь мы больше знаем про дезинфекцию и не передаем друг другу бумажные купюры над можжевеловым дымом, который воскуриваем у входа в наши какие-то охраняемые стенами города. Сейчас все проще. Роль можжевелового дыма успешно играют маски. Роль обработки специальными дореволюционными, доисторическими какими-то, средневековыми средствами отдают антисептикам. Однако банальная гигиена – вышел из метро, пришел домой, переоделся и вымыл руки – соблюдалась цивилизованными людьми как до ковида, так и после. Банальные меры профилактики никуда не исчезли. Но и помните о том, что рутинные ОРВИ тоже хотят иметь право на существование, поэтому в этом сезоне они будут миксоваться с последним штаммом коронавируса. Используйте экспресс-тесты, не стесняйтесь обращаться к врачам при первых признаках недомогания, и не нужно геройства. Если ребенок пропустит в школу, а вы возьмете больничный и отболеете дома, как должно, под контролем врача, это будет гораздо правильнее и гуманнее по отношению к тем, кто вместе с вами учится или работает.