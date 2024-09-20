Медик рассказала, как отличить пневмонию от ОРВИ

В Екатеринбурге началась вспышка пневмонии. Россиянам рассказали, как отличить пневмонию от ОРВИ.

Как сообщает руководитель вирусологии имени академика Смородинцева Лариса Руденко, пневмония и ОРВИ похожи симптомами — общая интоксикация организма, слабость, головные боли и повышение температуры.

Но при пневмонии добавляются боль в груди, одышка и затяжной кашель, который тяжело поддается лечению, пишет "Пятый канал".

«ОРВИ может привести к развитию пневмонии, причем вероятность этого зависит от состояния иммунной системы человека и интенсивности воздействия вируса. При ухудшении общего состояния, когда простудные симптомы, такие как насморк и повышенная температура, не проходят или усиливаются, и при появлении дополнительных признаков, включая боль в груди, одышку и продолжительный кашель, следует сразу же обратиться к врачу, так как эти симптомы могут указывать на начало пневмонии», — заявила Руденко.

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