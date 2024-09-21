Врачи предупредили об опасности кофе с сигаретами

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин посоветовал отказаться от кофе с сигаретами. Его слова приводит издание «Подмосковье сегодня».

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«Как известно, кофе обладает стимулирующим и бодрящим эффектом. Но один из эффектов кофе — сердцебиение и спазм сосудов. Сигареты также вызывают спазм. Все это ведет к повышению артериального давления», — объяснил врач.

По его словам, среди любителей подобного сочетания высок риск инсульта и других сердечно-сосудистых проблем. Это также может привести к проблемам с ЖКТ.

В конце августа Минздрав предупредил о новой болезни из-за вейпов — EVALI. В министерстве объяснили, что это острое легочное повреждение. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов.