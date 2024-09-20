В регионах появятся медицинские кабинеты когнитивного здоровья

Со следующего года в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в Центрах здоровья, которые работают во всех регионах, появятся кабинеты когнитивного здоровья. Об этом сообщила в рамках IV Евразийского женского форума первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева.

"Сегодня все больше внимания уделяется не только сохранению физического, но и ментального здоровья. Это тем более важно, что продолжительность жизни увеличивается, но при этом повсеместно растет влияние стрессогенных факторов на человека. Это проблема века - и в России, и в мире", - сказала Татьяна Яковлева, выступая на сессии "Здоровье работающих граждан - фактор устойчивого экономического развития и социального благополучия".

Психоэмоциональное состояние напрямую влияет на когнитивное здоровье - сохранение памяти, внимания, умения логически мыслить, адаптироваться к изменяющимся условиям, - отметила Яковлева. Но когнитивные нарушения, которые в итоге приводят к деменции, включая болезнь Альцгеймера, сегодня распространяются чаще, чем еще 10-20 лет назад.

"По данным ВОЗ, сейчас 55 миллионам человек в мире поставлен диагноз "болезнь Альцгеймера". По прогнозам, к 2030 году таких будет уже 82 миллиона, а к 2050 - более 150 миллионов. В нашей стране нейродегенеративными заболеваниями страдает около 1,5 млн человек, и также явно виден рост", - подчеркнула Татьяна Яковлева.

Пока в мире лишь идут активные поиски лекарств от болезни Альцгеймера, действительно эффективных препаратов, способных справиться с недугом, пока нет. Поэтому медики делают упор на профилактике - многие факторы, выступающие триггерами заболевания, являются модифицируемыми, то есть поддающимися корректировке.

"Тут огромное поле для деятельности. И роль самого пациента, его знаний и желание следовать здоровьесберегающей модели поведения, тут определяет успех", - отметила Яковлева.

Со следующего года в Центрах здоровья, которые работают в каждом регионе, откроют кабинеты когнитивного здоровья, где каждый может проверить свое ментальное здоровье (для этого есть специальные тесты), проконсультироваться с врачом, если потребуется, получить рекомендацию для обращения к узкому специалисту.

"Первый такой кабинет открыт в Центре мозга ФМБА России, - рассказала замруководитель Агентства. - Мы стандартизуем его работу, готовим соответствующие методики и рекомендации и затем это будет использоваться в масштабах всей страны".

Яковлева отметила, что финансирование развития этого направление заложено в бюджете нового нацпроекта.