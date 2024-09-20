Эксперт: рекомендации скорой помощи должны учитывать и психику

Руководство по оказанию психологической поддержки должно быть включено в методические рекомендации по дистанционному консультированию очевидцев происшествий сотрудниками скорой медицинской помощи, среди авторов новой редакции должны быть главные внештатные специалисты Минздрава России. Об этом сообщил руководитель методического аккредитационно-симуляционного центра ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, председатель Российского общества первой помощи Леонид Дежурный.

"В этом году вышли методические рекомендации "Принципы и методы дистанционного консультирования очевидцев происшествия сотрудниками скорой медицинской помощи". <…> Я думаю, что в перспективе эти методические рекомендации должны получить еще и свою психологическую составляющую - психологическую поддержку, причем не только как человеку, который звонит - что ему делать с пострадавшим, но и как ему самому самообладать, то есть как самопомощь оказать, потому что ему для того, чтобы приступить к действиям по первой помощи, нужно самому как-то успокоиться, взять себя в руки", - сказал Дежурный на пресс-конференции в ТАСС "Экстремальная психология. Опыт России".

По его словам, для оказания скорой медицинской помощи на месте происшествия человек должен контролировать себя и для этого ему требуется успокоиться и взять себя в руки, в этом ему сможет помочь диспетчер, который будет действовать по написанному профессионалами руководству.

"Мы это делали пока только для физических травм, но я думаю, что вторая редакция должна расшириться авторами, расшириться главными [внештатными] специалистами Минздрава России", - сказал он.

Дежурный отметил, что подписанный в июне перечень методических рекомендаций включает в себя направление первой помощи, медицину катастроф и скорую медицинскую помощь. Они призваны помочь диспетчеру передавать нужные команды по оказанию помощи людям, получившим физическую травму или другой урон здоровью.