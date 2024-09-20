Врач раскрыла опасность храпа

Храп может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, поделилась с «Газетой.Ru» оториноларинголог Наталья Лукань. По ее словам, это происходит из-за состояния апноэ.

Врач отметила, что храп угрожает здоровью человека не только психологическим дискомфортом, но и связан с синдромом обструктивного апноэ сна, или кратковременной остановкой дыхания во сне — от 15 секунд до нескольких минут. В таком состоянии важные органы не получают кислород.

Постоянный недосып, мигрень, усталость и разбитость в течение дня — далеко не самое плохое, что может вызвать апноэ. Главная угроза кроется в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, — уточнила Лукань.

Она добавила, что у страдающих апноэ — высокий риск повышенного давления и аритмии.

При этом основная причина храпа — это особенности строения верхних дыхательных путей, такие как искривление носовой перегородки, полипы в носу, гипертрофия или расширение носовых раковин, аденоиды и так далее. Туда же относятся нарушения зубочелюстной системы и избыточный вес, подытожила оториноларинголог.

Ранее невролог Максим Панков рассказал, что дневной сон не должен длиться более 30 минут. По его словам, короткий сон помогает быстро восстановить силы, однако не стоит ложиться спать позднее, чем за восемь часов до ночного сна. Спать лучше в темном тихом помещении.