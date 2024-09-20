Врач развеял мифы о прививках

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе Тульской службой новостей подробно рассказал о вакцинации, развенчал распространенные мифы и дал рекомендации, кому точно не следует делать прививку против гриппа.

Врач подчеркнул, что вакцинация против гриппа должна быть проведена как можно скорее, не дожидаясь, пока вирус станет активно распространяться.

«Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель. Как раз к моменту, когда похолодает и начнется более интенсивная заболеваемость, иммунитет успеет выработаться», – сказал Владимир Болибок.

Он также отметил, что в 100 % случаев от гриппа умирают непривитые пациенты. Перед тем как сделать прививку, он советует проверить свое самочувствие, так как у любой вакцины есть противопоказания. К их числу относятся острые заболевания, включая ОРВИ, повышение температуры, диарею или обострение хронического заболевания.

Мифы о прививках

Некоторые люди беспокоятся, что вакцинация может привести к заражению гриппом. Однако, как объясняет врач-иммунолог, ни одна вакцина против гриппа не содержит живого вируса. Это значит, что невозможно заразиться гриппом после вакцинации.

Также считают, что вакцина предназначена для защиты от одного типа вируса гриппа, в то время как эпидемия может быть вызвана другим типом.

«Прогноз по штамму дает наш НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге. За всю свою историю ни разу не ошиблись в прогнозах. Вакцины, которые делают наши предприятия, всегда актуальны, подогнаны именно на тот штамм гриппа, который прогнозируется», – говорит врач.

Кроме того, есть мнение, что прививка от гриппа снижает иммунитет и приводит к частым простудам. Однако, по словам врача, ситуация обратная: любая вакцинация способствует укреплению иммунной системы.

«Вакцина – это модель инфекционного заболевания. И когда развивается вакцинальный иммунитет, иммунная система тренируется бороться», – отметил иммунолог в беседе с Тульской службой новостей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано более 32 тысяч случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Владимир Болибок отмечает, что новая волна коронавирусной инфекции началась еще в августе. При этом часто встречаются такие симптомы, как высокая температура, сильные боли в горле, заложенность носа, которая сохраняется достаточно долго.