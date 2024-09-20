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Снижает иммунитет и заражает вирусом: врач Болибок развеял мифы о прививках

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе Тульской службой новостей подробно рассказал о вакцинации, развенчал распространенные мифы и дал рекомендации, кому точно не следует делать прививку против гриппа.

Врач развеял мифы о прививках
© РИА Новости

Врач подчеркнул, что вакцинация против гриппа должна быть проведена как можно скорее, не дожидаясь, пока вирус станет активно распространяться.

«Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель. Как раз к моменту, когда похолодает и начнется более интенсивная заболеваемость, иммунитет успеет выработаться», – сказал Владимир Болибок.

Он также отметил, что в 100 % случаев от гриппа умирают непривитые пациенты. Перед тем как сделать прививку, он советует проверить свое самочувствие, так как у любой вакцины есть противопоказания. К их числу относятся острые заболевания, включая ОРВИ, повышение температуры, диарею или обострение хронического заболевания.

Мифы о прививках

Некоторые люди беспокоятся, что вакцинация может привести к заражению гриппом. Однако, как объясняет врач-иммунолог, ни одна вакцина против гриппа не содержит живого вируса. Это значит, что невозможно заразиться гриппом после вакцинации.

Также считают, что вакцина предназначена для защиты от одного типа вируса гриппа, в то время как эпидемия может быть вызвана другим типом.

«Прогноз по штамму дает наш НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге. За всю свою историю ни разу не ошиблись в прогнозах. Вакцины, которые делают наши предприятия, всегда актуальны, подогнаны именно на тот штамм гриппа, который прогнозируется», – говорит врач.

Кроме того, есть мнение, что прививка от гриппа снижает иммунитет и приводит к частым простудам. Однако, по словам врача, ситуация обратная: любая вакцинация способствует укреплению иммунной системы.

«Вакцина – это модель инфекционного заболевания. И когда развивается вакцинальный иммунитет, иммунная система тренируется бороться», – отметил иммунолог в беседе с Тульской службой новостей.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано более 32 тысяч случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Владимир Болибок отмечает, что новая волна коронавирусной инфекции началась еще в августе. При этом часто встречаются такие симптомы, как высокая температура, сильные боли в горле, заложенность носа, которая сохраняется достаточно долго.