Врач рассказала о профилактике тромбов у беременных

Гормональные изменения при беременности повышают риск образования тромбов, поэтому некоторым женщинам в этот период врач может назначить разжижающие кровь препараты. Об этом aif.ru рассказала руководитель акушерской обсервационной клиники МОНИИАГ Екатерина Ефимкова.

Ацетилсалициловая кислота — основное вещество препарата аспирина. Доказано, что она не вызывает отклонений в развитии плода, поэтому аспирин может применяться для профилактики тромбов у беременных.

Исследования показывают, что прием аспирина может не только защитить беременных от тромбов, но и снизить риск преэклампсии. При этом опасном для жизни состоянии у женщины после 20-й недели беременности повышается артериальное давление до 130-140/80-90 мм. рт. ст., появляется белок в моче и ухудшается работа сердца. Без лечения это может привести к судорогам, отеку легких, кровоизлиянию в мозг и коме.

Однако применять аспирин без назначения врача нельзя из-за возможных побочных реакций. Кроме того, он противопоказан беременным в первые 3 месяца и после 36-й недели беременности, предупредила врач.

Ранее врач назвала препараты, повышающие риск образования тромбов.