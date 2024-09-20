Перечислены причины возникновения «кортизолового живота»

Жир на животе скапливается по нескольким причинам, рассказала эндокринолог Юлия Сидорова. Например, этому способствуют неправильное питание,· избыточная масса тела,· вредные привычки, малоподвижный образ жизни.

© runews24.ru

Но что делать, если талия не становится тоньше даже при соблюдении диет и регулярных физических упражнений. В разговоре с «Газетой.ру» врач объяснила, что часто причиной скопления жира на животе становится гормональный сбой.

В частности, в организме повышен уровень кортизола.

«Это связано с тем, что висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, имеет больше рецепторов для кортизола», — пояснила врач-эндокринолог.

Такой живот в народе называют «кортизоловым».

В редких случаях избавиться от жира помогает снижение уровня кортизола.

Однако, напомнила врач, избыточный вес и выпирающий живот в большинстве случаев — это комплекс причин. Поэтому при похудении нужно помнить о важности соблюдения принципов правильного питания и физических нагрузках.

Среди других причин выпирающего живота врач назвала неправильную осанку. При изгибе позвоночника вперед или назад.

Поскольку расположение внутренних органов меняется как при кифозе, так и лордозе, живот начинает выпирать вперед.

«В этом случае решение — работать над осанкой», — сказала врач.

Ранее врачи дали несколько советов, как избавиться от большого живота, а ученые выяснили, почему людей тянет на постоянные перекусы.