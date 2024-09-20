Перечислены причины возникновения «кортизолового живота»

Врач объяснила, что такое «кортизоловый живот», и как от него избавиться
Жир на животе скапливается по нескольким причинам, рассказала эндокринолог Юлия Сидорова. Например, этому способствуют неправильное питание,· избыточная масса тела,· вредные привычки, малоподвижный образ жизни.
Но что делать, если талия не становится тоньше даже при соблюдении диет и регулярных физических упражнений. В разговоре с «Газетой.ру» врач объяснила, что часто причиной скопления жира на животе становится гормональный сбой.
В частности, в организме повышен уровень кортизола.
«Это связано с тем, что висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, имеет больше рецепторов для кортизола», — пояснила врач-эндокринолог.
Такой живот в народе называют «кортизоловым».
В редких случаях избавиться от жира помогает снижение уровня кортизола.
Однако, напомнила врач, избыточный вес и выпирающий живот в большинстве случаев — это комплекс причин. Поэтому при похудении нужно помнить о важности соблюдения принципов правильного питания и физических нагрузках.
Среди других причин выпирающего живота врач назвала неправильную осанку. При изгибе позвоночника вперед или назад.
Поскольку расположение внутренних органов меняется как при кифозе, так и лордозе, живот начинает выпирать вперед.
«В этом случае решение — работать над осанкой», — сказала врач.
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