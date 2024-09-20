Инфекционист оценил шансы защититься от птичьего гриппа

Вакцины от птичьего гриппа пока нет, рассказал врач-гастроэнтеролог, инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов. Шанс защититься от птичьего гриппа при помощи обычной прививки он оценил в беседе с «Лентой.ру». По словам Неронова, если человек переболел гриппом от одного до трех раз и у него выработался иммунитет, косвенно вакцины дадут человеку переболеть легче.

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«Вакцина от гриппа в некотором смысле дает определенный иммунный опыт. Прямой защиты от вируса птичьего гриппа (антигенного набора) она не содержит, но содержат родственные белки — гемагглютинин и нейроминидазу. Имеющийся иммунный ответ будет давать защиту против любого штамма гриппа», — рассказал он.

Угрозы эпидемии птичьего гриппа, по мнению специалиста, нет, но болезнь была, есть и будет.

«Вакцина создается для того, чтобы разорвать цепь передачи вируса от одного человека к другому и не дать эпидемически распространиться заболеванию. Вакцины обновляются ежегодно с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и данных о циркулирующих штаммах», — заявил врач.

Также, продолжил Неронов, сейчас нет достаточных данных о прямой связи между иммунитетом к коронавирусной инфекции и гриппу. Вакцины от коронавируса, обратил внимание врач, не предназначены для повышения иммунитета против гриппа или его штаммов, таких как птичий грипп, однако общая поддержка иммунной системы может быть полезна для борьбы с различными вирусами.

Прививаться Неронов рекомендовал за один-два месяца до начала сезона заболеваемости: в августе — начале сентября. Так организм успеет выработать антитела до начала эпидемии.

«В последние пять лет наблюдается рост интереса к вакцинации от гриппа, особенно в свете пандемии коронавируса. Пандемия повысила осведомленность о важности вакцинации и профилактики инфекционных заболеваний», — положительно оценил он динамику вакцинации в стране.

Ранее диетолог Инна Пичугина назвала главные продукты для укрепления иммунитета. Она рекомендовала в сезон ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции включать в свой рацион кисломолочные и ферментированные продукты.