Названа неожиданная причина развития ожирения

Если человек заразится кишечной бактерией Helicobacter pylori, в его организме повышается риск развития ожирения, поскольку бактерия влияет на гормональный фон. Об этом рассказала врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

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По словам врача, хеликобактеры могут разрушать оболочку желудка и провоцируют появление язв, а еще они «научились влиять на гормоны, провоцируя с их помощью прибавку веса». Также бактерии приводят к интоксикации, на нее организм реагирует увеличением выработки инсулина.

«Инсулин — сильный анаболический гормон, и его анаболическое действие распространяется не только на мозг и мышцы, но и на жировую ткань. Набирать жир становится проще, а убрать – гораздо тяжелее», — поясняет специалист.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко объявил, что в стране живут около 40 миллионов россиян с ожирением. Он указал, что ожирение запускает целый каскад других проблем со здоровьем, среди которых сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другое.