Мужчина шесть лет сморкался мозговой жидкостью и принимал ее за насморк

Мужчина из Сирии случайно узнал, что шесть лет сморкался спинномозговой жидкостью, которую принимал за обычный насморк. В 14 лет он попал в автомобильную аварию и получил серьезную травму головы, но отказался от лечения.

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После этого он долгие шесть лет страдал от хронического насморка, головных болей и судорог. Лишь в 20 лет он обратился к врачам за помощью. У него диагностировали перелом костей черепа и энцефалоцеле в носовой полости.

Лечение этого заболевания требует хирургического вмешательства. Врачи сказали об этом пациенту, но тот вновь отказался от операции. Только через два месяца он передумал и согласился на нее.

Отмечается, что операция прошла успешно и все симптомы, беспокоящие мужчину, прошли, передает Daily Mail.

До этого врачи Российской детской клинической больницы Минздрава РФ удачно провели операцию на позвоночнике 15-летнего подростка. Он пострадал из-за сильных эпилептических припадков. Хирургическое вмешательство позволило предотвратить сдавление спинного мозга и потерю двигательных функций у ребенка.

Стало известно, что врачи смогли спасти пациента, у которого в почке образовался огромный коралловидный камень. Для извлечения камня пришлось почку рассечь пополам, а затем сшить. Размер этого образования составил 25 сантиметров, что равно размеру кисти пациента.