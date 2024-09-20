Как восстановить здоровье кишечника после приема антибиотиков

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала, как восстановиться после приёма антибиотикотерапии.

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По словам специалиста, антибиотики — экстренное средство, которое назначается в стационаре или под наблюдением лечащего врача. Часто люди сами себя лечат антибиотиками, и это неправильно. Например, за последние 20 лет детям антибиотики стали давать чаще на 46%.

Врач отметила, что, кроме побочных эффектов, которые несут эти препараты, самое плохое для организма — это изменение состава микробиома ЖКТ. А восстановиться помогут пробиотики.

«В первую очередь надо позаботиться о приёме пробиотиков на этапе антибиотикотерапии. Сейчас их много представлено в аптечной сети. Делать упор на количество штаммов. Чем их больше, тем лучше. Также можно подкормить своих дружественных бактерий клетчаткой из овощей, зелени, ягод. Если вы склонны к послаблению стула или запорам, то включите в свой рацион отвар семян льна, шелуху из семян подорожника, квашеные продукты, йогурты, кефир. Ферментированные продукты — кладезь полезных бактерий, тем более что их легко можно сделать самим дома», — отметила Габдулхакова.

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