Раскрыта польза пробиотиков для женского здоровья

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые влияют на бактерии и другие микроорганизмы, обитающие в пищеварительном тракте. Это улучшает общее состояние здоровья человека.

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Существуют научные доказательства, что пробиотики полезны для поддержания женского здоровья. Особенно при гинекологических болезнях.

Лечение бактериального вагиноза. Это распространённый тип вагинальной инфекции. Исследования показывают, что пробиотики помогают безопасно восстановить естественный баланс бактерий в женских половых путях.

Защита от дрожжевой инфекции. Речь идёт о вульвовагинальном кандидозе (ВВК). Более ранние научные работы демонстрируют, что лактобактерии могут помочь предотвратить и лечить ВВК. Однако большая часть этих исследований проводилась на животных и в лабораторных условиях.

Лечение вульвовагинальной атрофии. Она распространена во время пери- и постменопаузы. Среди её симптомов — истончение слизистой оболочки влагалища, снижение эластичности, сокращение половых губ, повышение pH влагалища. Исследования показывают, что лечение, сочетающее эстриол, гормон эстрогена, с пробиотическими лактобактериями, может помочь в лечении ВВА.

Помощь при менструальных болях. Стандартные методы лечения таких болей — нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и гормональные таблетки, но они сопряжены с рисками. Альтернатива — пробиотики. В ходе одного небольшого исследования выяснилось, что те, кто принимал пробиотическую добавку, испытывали меньшую потребность в НПВП и сообщали о лучшем психическом здоровье, чем те, кто пил плацебо.

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