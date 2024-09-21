Перечислены основные симптомы онкологии головы и шеи

Регулярные обследования и превентивные меры могут не только спасти жизнь, но и значительно улучшить качество жизни пациентов, особенно если заболевание обнаруживается на ранних этапах.

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Рак головы и шеи может затрагивать различные органы, включая глаза, уши, нос, рот, щитовидную железу, гортань, челюсть, а также кожу лица, шеи и волосистой части головы. Несмотря на то что данный тип рака не является самым распространенным, он может развиваться агрессивно и приводить к серьёзным последствиям, особенно при позднем обнаружении.

По словам заведующей отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии Минздрава России, доктора медицинских наук Марины Енгибарян, мужчины страдают от этих опухолей в 2–3 раза чаще, а количество случаев среди молодежи до 40 лет увеличивается.

Специалисты призывают обращать внимание на здоровье и следить за симптомами, такими как боль в горле, незаживающие язвы, охриплость и затрудненное дыхание. Рекомендуется также отказаться от вредных привычек и регулярно проходить медицинские осмотры.