Специалисты назвали три продукта от мигрени

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова назвали в эфире программы «О самом главном» три продукта, которые могут предупредить развитие мигрени. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на платформе «Смотрим».

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По словам Трофимовой, одним из таких продуктов можно считать имбирь. Она объяснила, что во время сильных головных болей этот продукт оказывает такое же действие, как и сосудосуживающие препараты, и помогает справиться с неприятными ощущениями.

Также от мигреней помогает куркума, отметил Агапкин. Трофимова рассказала, что вещество куркумин, которое содержится в приправе, снижает риск развития воспалений и сильных головных болей, появляющихся из-за них.

Наконец, врачи призвали включить в рацион красный острый перец, так как в нем содержится вещество капсаицин.

«Он влияет на те же самые рецепторы, что и тот белок, который повышается в организме человека при мигрени. Этот капсаицин блокирует рецепторы, и это приводит к снижению интенсивности болей», — объяснила геронтолог.

Агапкин и Трофимова подчеркнули, что употреблять эти продукты нужно для профилактики мигрени.

«То есть ежедневно», — заключил доктор.

Ранее Агапкин назвал напиток, уменьшающий головную боль. Таковым специалист счел кофе с порошком имбиря.